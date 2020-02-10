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В Башкирии нет ни одного случая заражения короновирусной инфекцией - Роспотребнадзор

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии нет ни одного случая заражения короновирусной инфекцией - Роспотребнадзор Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии нет ни одного случая заражения короновирусной инфекцией, сообщил свежие данные на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения заболевания замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Александр Жеребцов.

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

По информации регионального Минздрава, в настоящее время зафиксирован 31 случай острой вирусной инфекции у граждан, прибывших из Китая. У 24 больных результаты на коронавирусную инфекцию отрицательные.

﻿«В республике имеется 1357 коек для инфекционных больных, из них 615 коек в двух специализированных инфекционных больницах и 742 койки — в районах республики, – сказал министр здравоохранения региона Максим Забелин. – Все больницы оснащены необходимым оборудованием и обеспечены медикаментами. В сети госаптек имеется полуторамесячный запас противирусных медикаментов и защитных масок. Для недопущения ажиотажа в ГУП «Башфармация» принято решение не продавать медицинские маски более 10 штук в одни руки».
Все прибывающие из КНР в Россию обязаны пройти обсервацию. Во всех регионах страны здоровые граждане Китая помещаются в обсерватор сроком на 14 дней для непрерывного медицинского наблюдения. Те, кто вернулся с отдыха на острове Хайнань, наблюдаются в домашних условиях.В Башкортостане для проведения обсервации – временного медицинского наблюдения за здоровыми лицами, выезжающими за пределы карантинной зоны, — выделен профилакторий «Родник здоровья». Для них выделены 37 номеров, оснащены всем необходимым. На сегодняшний день обсерватор пустует, так как в Тюменской области открыли аналогичное медицинское учреждение федерального значения, которое справляется с потоком. «Родник здоровья» работает в обычном режиме. Согласно заключенному контракту, руководство при необходимости в течение 24 часов должно будет освободить учреждение. Для проведения медицинского наблюдения привлекут специалистов Минздрава РБ.На заседании оперативного штаба также сообщили о проведении плановых мероприятий по дезинфекции в жилых домах, на транспорте и в местах общественного питания.

﻿«Все эти проводимые мероприятия носят профилактический характер, не должно быть никакой паники, короновирусной инфекции в республике нет, – подчеркнул первый вице-премьер Андрей Назаров. – Все санитарные и медицинские службы, задействованные в профилактических мероприятиях должны давать исчерпывающие разъяснения и не допускать слухов».

Теги: здравоохранение
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