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В Ишимбае в квартире семьи с инвалидом, живущей в плохих условиях, сделают ремонт

ОБЩЕСТВО
Фото: скрин видео | Видео: https://vk.com/public186928436

В Ишимбае в квартире семьи с инвалидом, живущей в плохих условиях, сделают ремонт Фото: скрин видео | Видео: https://vk.com/public186928436

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Ишимбае семье с ребенком-инвалидом, живущей в плохих условиях, сделают ремонт, сообщает администрация района.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что якобы ребенка с ограниченными возможностями поселили в подвальном помещении без надлежащих условий для проживания. Незадолго до этого, 4 февраля, по указанному адресу выезжала комиссия в составе специалистов администрации района, управляющей компании, социальных служб и председателя фонда «Счастливые дети».Здание, где проживает ребенок и его семья, является 5-этажным многоквартирным кирпичным домом. Квартира расположена на первом этаже. Семье Шишкиных данное жилое помещение было предоставлено по договору социального найма в июле 2017 года. По итогам осмотра жилья, принято решение о необходимости провести шумоизоляцию канализационной трубы, ремонт электропроводки, полов, монтаж дополнительной секции радиатора отопления в ванной комнате, информирует пресс-служба муниципалитета. Отдельный вход в квартиру планируется обустроить в соответствии с требуемыми нормами, в том числе оборудовать его пандусом.

﻿«Благотворительный фонд «Счастливые дети» проявил инициативу оказать материальную поддержку. На средства фонда на кухне и в двух комнатах будут смонтированы натяжные потолки. Намеченные работы будут завершены до конца марта текущего года», – добавили в администрации Ишимбайского района.

Теги: благотворительность
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