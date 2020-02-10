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В Минобрнауки РФ рассказали, какие вузы находятся на грани закрытия

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Минобрнауки РФ рассказали, какие вузы находятся на грани закрытия Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, какие вузы в России попадут под сокращение.

Как сообщает РИА Новости, министр отметил, что никаких «крестовых походов» не будет, однако те филиалы учебных заведений, которые до сих пор работают по модели 90-х годов, будут закрываться. По его словам, никакого плана по сокращению нет, количество вузов, которые могут быть закрыты, не уточняется.

Валерий Фальков подчеркнул, что речь идет в первую очередь о закрытии «вузов-пустышек», и добавил, что учебные заведения, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, не находятся в зоне риска.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать «вузы-пустышки». По его словам, задача стоит не просто избавиться от таких заведений, важно консолидировать ресурсы вузов и научных институтов и заняться их объединением там, где это обоснованно. Также президент сообщил, что с 2021 года количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь региональных, будет ежегодно увеличиваться. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что распределение бюджетных мест между вузами в регионах будет согласовываться с субъектами РФ и работодателями.

Теги: образование, вузы, оптимизация
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