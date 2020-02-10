Фото: ИА «Башинформ» За минувшую неделю в Башкирии гриппом и ОРВИ заболели 36,5 тысячи человек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За минувшую неделю, с 3 по 9 марта в Башкирии гриппом и ОРВИ заболели 36 567 человек из них 65,6% – дети. Эпидпорог превышен на 60%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, превышение эпидемических порогов наблюдается среди всех возрастных групп за исключением детей от 0 до 2 лет. Больше всего болеют дети в возрасте с 7 до 14 лет. Среди взрослого населения эпидпорог превышен на 36%.

В Уфа за семь дней февраля зарегистрировано 11 157 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе у детей – 6 090 случаев (55,0%). Заболеваемость ОРВИ в столице превышена на 94,6%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 46%. Превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдается среди взрослого населения Уфы на 66,2%, детей 7-14 лет – на 56%.

Превышение эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано среди населения городов Уфы, Октябрьского, а также Туймазинского района.

Лабораторные обследования больных показывают, что среди вирусов гриппа преобладает грипп В – 61%. 25% составляет пандемический штамм гриппа А(H1N1)2009. Определяются и вирусы негриппозной этиологии.

Напомним, эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Башкирии начался 27 января.

Как сообщал «Башинформ», в целях прерывания распространения инфекции среди учащихся в школах республики приостановлен образовательный процесс. В настоящее время полностью закрыты 177 школ и 10 детских садов.

В целях профилактики медики советуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться маской, избегать тесных контактов с людьми с признаками заболевания, регулярно мыть руки с мылом, промывать полость носа, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух. Также для укрепления организма рекомендуется есть как можно больше продуктов с витамином С (клюква, брусника, лимон), блюд с добавлением чеснока и лука, по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.