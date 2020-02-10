В Уфе тротуары превращались в ледяной каток, небезопасный для пешеходов

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

«Нельзя больше терпеть такого состояния, в котором находятся улицы Уфы. На улицах человек с лопатой и метлой большая редкость». Как в условиях войны соблюдались правила уборки города, рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1941 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Уфимские жители хорошо знают свой город, его внешний облик. После оттепелей многие тротуары превращаются в ледяной каток, небезопасный для пешеходов», — пишут в газете и сообщают, что «недавно получили письмо, подписанное группой рабочих, они жалуются на безобразное состояние тротуаров, которые в гололедицу не посыпаются песком или золой». По мнению издания, «самые необходимые правила городского туалета в Уфе не соблюдаются», хотя эти правила были изданы еще в 1940 году и к ним прилагалось специальное постановление горисполкома.

В частности, в правилах значилось, что «очистка дворов, улиц, площадей и тротуаров возлагается на администрацию учреждений, предприятий, на домоуправления, частных домовладельцев, застройщиков и арендаторов, в пользовании которых находятся участки, примыкающие к улицам и площадям». Там же указывалось, что уборка улиц, дворов и крыш от снега и льда должна производиться с 5 до 8 часов утра.

Позаботились в правилах и о пешеходах. Чтобы не обрызгать их во время полива улиц в летнее время, предлагалось применять специальные водоразбрызгиватели, а зимой, чтобы не падал «снег на голову», указывалось, куда именно нужно сбрасывать его с крыш. Выполнение правил было возложено на райисполкомы, милицию и госсанинспекцию.

Однако в Уфе плохо выполнялись эти правила и никто за это не отвечал. «На улицах человек с лопатой и метлой, наводящий элементарную чистоту и порядок, большая редкость», — сетуют в газете. Райисполкомы и жилуправления были нетребовательны к управляющим домами, а управдомы были еще менее требовательны к дворникам. «Роль санинспекции остается в этом вопросе весьма туманной и мало ощутимой, — говорится в публикации. — И милиция, которая обязана наблюдать за состоянием тротуаров и дворов, очень плохо следит за этим».

«Военная обстановка не может служить оправданием тому, чтобы улицы и дворы находились в запущенном состоянии. Наоборот, эта обстановка требует еще большего внимания к чистоте и порядку», — считают в издании и призывают «потребовать от людей, отвечающих за нормальное состояние улиц, начиная с дворника и кончая председателем райисполкома, чтобы они как следует занимались этим нужным делом».

«Надо раз и навсегда привести улицы и дворы в надлежащий порядок и постоянно поддерживать его. Нельзя больше терпеть такого состояния, в котором находятся улицы Уфы», — отмечают в газете 2 декабря 1941 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Добавим, проблема актуальна по сей день. 4 февраля 2020 года сотрудники уфимской мэрии вместо совещания вышли чистить снег, чтобы помочь коммунальщикам привести город в порядок после сильного снегопада.