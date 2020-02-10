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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

177 из 1318 школ Башкирии закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

177 из 1318 школ Башкирии закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

177 из 1318 школ Башкирии закрыты на карантин из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила замминистра образования и науки республики Альфия Галеева.

В 411 общеобразовательных организациях введены ограничительные мероприятия, в 46 учреждениях образовательный процесс приостановлен частично в некоторых классах. Закрыты на карантин пять государственных организаций, подведомственных Минобразования: уфимская коррекционная школа №138 для обучающихся с ОВЗ, Салаватская и Стерлитамакская коррекционные школы, Нефтекамская коррекционная школа-интернат, БРГИ №1 им. Гарипова.

Как сообщал «Башинформ», с 10 февраля образовательный процесс приостановлен во всех школах Уфы и Нефтекамска.

По информации Роспотребнадзора республики, с 3 по 9 февраля заболели гриппом и ОРВИ 36 567 человек, из них 65,6% — дети. Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения региона на 60,3% выше эпидпорога. В Уфе за минувшую неделю зарегистрировано 11 157 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе у детей — 6090 случаев (55%).

Теги: карантин, грипп, ОРВИ
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