Фото: Олег Яровиков МЧС Башкирии опубликовало список опасных туристических объектов Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

МЧС по Башкирии опубликовало список опасных туристических объектов республики.

Перечень локальных объектов на туристических маршрутах Башкирии, представляющих повышенный риск для жизни и здоровья, опубликован на сайте ведомства.

По мнению спасателей, опасно в Аскынской, Киндерлинской пещере, пещере-пропасти Катук-Сумган и пещере «Пропащая яма», пещере Отважных. Всего в список попал 31 объект — среди них и горы, и водопады, и пороги.

Почти везде круглогодично есть опасность встретить диких животных — медведей, рысей, волков, а также везде есть вероятность получить травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели приводят рекомендации: посещать только с инструкторами и после соответствующей подготовки, а в походы в горы (например, Инзерские зубчатки) — надевать яркую одежду.

Для посещения туристами рекомендованы Капова и Новомурадымовская пещеры.