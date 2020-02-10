В Башкирии за год побывало 58 делегаций из 50 стран – представитель МИД РФ в Уфе

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации не только способствуют экономическому подъему самих регионов, но и по-настоящему помогают укреплению доверия в отношениях России с зарубежными странами, содействуют ее интеграции в мировую экономику на приемлемых условиях. Башкортостан, как один из наиболее активных участников международных и внешнеэкономических связей, вносит достойный вклад в эту работу. Об этом накануне отмечаемого сегодня Дня дипломатического работника рассказал агентству «Башинформ» представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Уфе Венер Галиакбаров.

По его словам, интерес к Башкортостану как значимой части России среди политических и дипломатических кругов многих стран постоянно растет. Расширяется география международных связей нашей республики, которую регулярно посещают официальные правительственные и дипломатические делегации иностранных государств, организуются визиты официальных делегации республики в зарубежные страны.

Только в 2019 году было организовано 47 визитов делегаций республики в Австрию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Данию, Иран, Казахстан, Канаду, Киргизию, Китай, Латвию, Молдову, Объединенные Арабские Эмираты, Словакию, Узбекистан, Турцию, Францию, Чехию, Эстонию, в том числе три визита под руководством главы республики Радия Хабирова. В свою очередь, республика приняла 58 делегаций из 50 стран. В частности, Башкортостан посетил президент Республики Молдова Игорь Додон, а также 25 дипломатических делегаций, в том числе послы Беларуси, Молдовы, Вьетнама, Израиля, Италии, Киргизии, Объединенных Арабских Эмиратов, Румынии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чехии, ЮАР.

«Несмотря на продолжающееся санкционное давление на страну, наша республика в полной мере готова задействовать свой экономический и интеллектуальный потенциал, имеющиеся ресурсы, чтобы еще активнее и на долгосрочной основе включиться в реализацию масштабных многосторонних проектов по развитию международного сотрудничества. Сегодня многие дипломаты – выходцы из Башкортостана работают как в центральном аппарате МИДа, так и в разных уголках земного шара, дипломатическими средствами активно отстаивают внешнеполитические интересы России», — отметил глава уфимского представительства российского внешнеполитического ведомства.