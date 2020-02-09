Фото: архив tatarstan.ru Улицу в Уфе предложили назвать именем генерала Махмута Гареева Фото: архив tatarstan.ru

УФА, 9 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Улицы Москвы, Казани, Уфы и других городов предложили назвать именем генерала Махмута Гареева. С такой инициативой выступили представители «Штаба татар Москвы», сообщает «Татар-информ».

Общественники решили обратиться к властям Москвы, Казани, Уфы, Челябинска и Ташкента с предложением назвать или переименовать одну из улиц городов в честь Махмута Гареева. Все эти города связаны с личностью генерала армии — здесь он родился, вырос, учился, служил.

В штабе состоялся вечер памяти легендарного советского и российского военачальника, доктора исторических и юридических наук Махмута Гареева (1923–2019). Его родители родом из Чишминского района Башкирии.

Мероприятие состоялось при участии татарской общественности Москвы — видных ученых, общественных деятелей, военных, писателей, а также друзей и учеников генерала.

От имени родственников сын Махмута Гареева, генерал-майор Тимур Гареев выразил благодарность за поддержку в деле увековечения памяти отца.