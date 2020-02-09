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Дмитрий Сычёв преподал мастер-класс юным футболистам из команды «Витязь ГТУ»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 9 фев 2020. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Сегодня экс-игрок сборной страны, заслуженный мастер спорта России Дмитрий​ Сычёв поделился секретами мастерства с юными спортсменами футбольного клуба «Витязь ГТУ»​ во время визита в Уфу, куда он приехал для участия в товарищеском хоккейном матче в составе команды «Российская пресса».

Мероприятия организованы ООО «Газпром трансгаз Уфа» – предприятием, которое на протяжении многих лет реализует проекты развития детского и любительского спорта.

После длительного общения в формате «вопрос – ответ» гости предложили провести конкурс по «жонглированию» мячом. «Витязи» ударно набивали мяч, Дмитрий Сычёв подбадривал, давал советы, поддерживал сопернический дух мальчишек. Победителем​ стал​ ​ Артем Ибаев​, ему вручен футбольный мяч с автографом Дмитрия Сычёва.

– «Чеканкой» я занимаюсь с самого детства, мой максимальный результат – 2700​ раз. Заняло это у меня более полутора часов, – отметил юный «витязь».

Дмитрий Сычёв пожелал подрастающему поколению любить футбол и не останавливаться на достигнутом.

– Желание у детей огромное. Хочу отметить, что у детской сборной «Витязь ГТУ»​ хорошая техника и, думаю, хорошие перспективы. Спасибо предприятию «Газпром трансгаз Уфа», которое вкладывает средства в будущее спорта в нашей стране.

Теги: спорт, футбол, Сычёв, Газпром трансгаз Уфа
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