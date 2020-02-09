Ученые из Уфы получили госпремии Республики Татарстан в области науки и техники

УФА, 9 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

7 февраля Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественной церемонии, проходившей в Казанском Кремле, вручил Государственные премии РТ в области науки и техники.

Лауреатами государственной премии стали 11 человек. За работу «Разработка и широкое промышленное внедрение инновационных струйных аппаратов с вихревыми устройствами в процессах подготовки и переработки нефтепродуктов» премии удостоены восемь лауреатов.

Это член Академии наук Республики Башкортостан, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин (руководитель работы), профессора Георгий Сидоров и Виль Галиакбаров, заместитель генерального директора ООО «НТ-Центр» (г. Уфа) Булат Яхин, а также сотрудники «Татнефти» Сергей Трубкин (управление «Нурлатнефть») и Айдар Авзалетдинов, врио ректора Альметьевского государственного нефтяного института Роберт Нургалиев и профессор АГНИ Мехрали Алиев.

Государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники учреждены указом президента РТ в 1993 году. Они присуждаются за значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, разработку и внедрение принципиально новых технологий, выдающиеся производственные результаты, полученные на основе внедрения достижений науки и техники.

С момента основания премии ученые из Башкортостана второй раз получают звания лауреатов (впервые в 2012 году этого звания были удостоены академик АН РБ М.А. Ильгамов и д.т.н. С.Г. Бажайкин).