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В Абзелиловском районе Башкирии открыли школу на 120 мест с детским садом на 60 мест

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: администрация Абзелиловского района РБ

Фото: администрация Абзелиловского района РБ

УФА, 9 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В деревне Тупаково Абзелиловского района открыли школу на 120 мест с детским садом на 60 мест. Объект был построен в рамках реализации программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Этому событию посвятил свой пост глава республики.

«В деревне Тупаково Абзелиловского района открыли сегодня долгожданную школу на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест. Долгожданную, потому что очень долго строили этот объект, и мне приходилось не раз лично вмешиваться, стимулировать местную администрацию и застройщика. И вот, наконец, дожали. Школа получилась добротная, современная», — написал Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.

По новой школе была организована небольшая экскурсия. Гости осмотрели кабинеты, спортзал, пищеблок, детский сад, оценили уровень оборудования помещений. Теперь образовательное учреждение находится в современном, отвечающим всем стандартам здании, отметили гости.

«Выражаю благодарность всем строителям за качественное выполнение работ, а жителям — за терпение и понимание. Пусть эта школа и детский сад служат нам долгие годы, — поздравил земляков глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков. — Желаю всем детям больших высот, успехов в учебе. А их родителям — гордости за достижения наших ребят».

Теги: открытие школы
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