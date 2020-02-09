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В Нефтекамске пройдет Urban Bike Day

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Нефтекамске пройдет Urban Bike Day Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

9 февраля в Нефтекамске пройдет Urban Bike Day, посвященный развитию велосипедной культуры города. Нефтекамский Дворец творчества станет центром велосипедизации всего города.

Создатель проекта «Велосипедизация» и бывший общественный советник по развитию велосипедной инфраструктуры при вице-губернаторе Санкт-Петербурга Дарья Табачникова выступит с лекцией о том, почему современному городу нужны велосипеды, Антон Сазонов, создатель тропы Европа-Азия расскажет о веломаршрутах Башкортостана и том, какое место в них может занять Нефтекамск.

Представители Института развития городов Башкортостана представят Стратегию развития общественных пространств Нефтекамска и расскажут о проекте в историческом поселении Николо-Березовка, с которым село участвует в конкурсе малых городов и исторических поселений.

Также будет представлена концепция велотропы между Нефтекамском и Николо-Березовкой. Над проектом велотропы, который реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» работает АБ «Проспект». Архитекторы представят жителям первоначальную концепцию, чтобы горожане могли оценить проект и предложить свои изменения.Центральным событием дня станет масштабный воркшоп по проектированию сети велосипедных маршрутов в городе Нефтекамск. Модератором выступит Алексей Гуляев, главный специалист сектора велосипедной инфраструктуры СПб ГКУ Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга.

Организаторы проекта — администрация Нефтекамска совместно с Институтом развития городов Башкортостана. Зарегистрироваться на воркшоп можно по ссылке: https://forms.gle/5tETGB3BXPADg3eYA Событие состоится во Дворце творчества (Ленина 23), начало в 14.00. Ссылка на мероприятие: https://vk.com/urbanbikeday

Теги: велосипедизация
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