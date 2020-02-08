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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Вера и спорт вдохновили Куюргазинский район на проведение уникального турнира по волейболу

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Куюргазинского района

Фото: администрация Куюргазинского района

УФА, 8 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в селе Ермолаево Куюргазинского района впервые в республике прошел День межконфессионального диалога с участием представителей Духовного управления мусульман Башкортостана и Салаватской епархии Русской Православной церкви. В его рамках прошел открытый волейбольный турнир, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию Куюргазинского района. За кубок сражались команды администрации Куюргазинского района, священнослужителей Русской Православной церкви и Духовного управления мусульман республики.

В первой игре встретились представители двух духовенств и после ожесточенного сражения, где команды отчаянно сражались за каждое очко, победу одержала команда ДУМ РБ. После обидного поражения представители Салаватской епархии вышли с настроем победить команду администрации Куюргазинского района и им это удалось. Третий матч турнира стал решающим в определении его победителя. Куюргазинцы противостояли команде Духовного управления мусульман и под бурную поддержку болельщиков волейболисты – любители выдали красочную игру, где были падения, ошибки подающих и принимающих игроков и даже выяснения с судьей матча.

В итоге победу в игре, как и во всем турнире одержала команда ДУМ РБ, на втором месте представители Салаватской епархии, третье почетное место заняла команда муниципалитета.

«Сегодня все мы получили мощный и положительный заряд энергии. Здесь нет проигравших, мы все победили, как и наши отцы и деды 75 лет назад. Наш турнир еще раз показал, что в нашей республике царит межнациональное и межконфессиональное согласие. Нам есть чему поучиться у представителей духовенства, в том числе и в спортивных состязаниях. Будем дальше тренироваться, чтобы в следующем году продвинуться выше в турнирной таблице», — прокомментировал итоги волейбольного противостояния глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.

Теги: межконфессиональное взаимодействие и согласие
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