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8 февраля Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии большинство научных работников заняты в сфере технических наук

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

8 февраля – День российской науки. Башстат подготовил к дате подборку статистических данных. В Башкирии в 2018 году было 75 организаций, работавших в сфере научных исследований. По сравнению с 2010 годом их число выросло на 25%.

Две трети научных организаций находятся в государственной собственности (большей частью – в федеральной).

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, составила 7,8 тысяч человек. 72% персонала имеют высшее образование (в 2010 – 56%). 1,1 тыс. научных работников имеют степень докторов и кандидатов наук.

Более 70% исследователей заняты в сфере технических наук, 19% — в области естественных наук, 3% — в медицинской, 4% — в гуманитарной сфере, 1% занимается сельскохозяйственными науками.

Объем внутренних затрат на исследования и разработки в республике в 2018 году составил около 10,4 млрд руб. — на 20% больше, чем в 2017 году. 63% внутренних затрат финансируется за счет за счет средств предпринимательского сектора. В ПФО в 2018 году объем затрат на науку разнился от 244,8 млн в Марий Эл до 66,2 млрд в Нижегородской области.

Теги: наука, исследователи, ученые башстат
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