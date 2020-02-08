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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Учительница из Бурзяна написала более 1,3 тысячи статей для Башкирской Википедии

ОБЩЕСТВО
Фото: wikimedia.org

Фото: wikimedia.org

УФА, 8 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Жительница Бурзянского района Луиза Юлдашева в течение 2019 года создала 1334 статьи в башкирском разделе Википедии. По информации администратора раздела Рустама Нурыева, редактор посвятила этой работе 328 дней в году, написав в среднем за день по четыре материала. С таким результатом она оказалась на втором месте в рейтинге активности башкирских энциклопедистов.

Первое место второй год подряд занимает автор «Айсар». За 362 дня он совершил 19 749 действий — расставлял перенаправляющие указатели, писал новые и редактировал существующие статьи, уточнял устаревшие сведения. Он третий год подряд ведет рубрику «Юбиляры дня» и второй раз признан лауреатом «Вики-премии» — ежегодной российской награды некоммерческой организации «Викимедиа РУ».

Луиза Абуталиповна Юлдашева — обладатель звания «Отличник образования Башкирии», ныне на заслуженном отдыхе. Сотрудничает с Википедией с 2017 года.

Под псевдонимом «Айсар Узенбаев» пишет Ансар Анварович Нуретдинов — журналист и филолог из Белорецка. Находится на заслуженном отдыхе, создает материалы для Википедии с 2014 года.

В 2019 году над развитием Башкирской Википедии работали 429 редакторов и 12 ботов. Из них упомянутые выше два лидера в течение года сделали более 10 тыс. правок, 13 человек — от 1 тыс. до 10 тыс. правок, еще 11 редакторов совершили от 100 до 1 тыс. действий.

Остальные участники сделали от 1 до 100 правок. «Они тоже очень важны, так как в общей совокупности дают существенную прибавку за счет массовости. Массовость – одна из главных идей международного волонтерского вики-движения. Приглашаем носителей башкирского языка присоединиться к проекту и поспособствовать его развитию и проникновению в Интернет», — обратился к знатокам Рустам Нурыев.

Теги: Википедия, башкирская википедия
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