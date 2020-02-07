Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии на карантин по гриппу и ОРВИ закрылись 167 школ и 10 детских садов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии на карантин по гриппу и ОРВИ закрылись 167 школ и 10 детских садов, информирует Министерство образования республики.

Ранее «Башинформ» сообщал, что образовательный процесс приостановлен во всех школах Уфы.

Также из-за большого количества заболевших карантин объявлен во всех школах города Нефтекамск.

По региону закрыты 157 классов в школах и 24 группы в детских садах. Карантин продлится с 10 по 16 февраля.