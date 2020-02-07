Семья Ибатуллиных из Башкирии прожила в браке 75 лет и празднует коронную свадьбу

Фото: Госкомюстиции РБ

Фото: Госкомюстиции РБ

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Талха Шакирьянович Ибатуллин и Тагзима Хайретдиновна Фабарисова из Учалинского района Башкирии прожили в браке 75 лет и празднуют коронную свадьбу.

Молодожены поженились в 1945 году 8 февраля. Сейчас им по 93 года.

Глава семейства работал главным инженером, начальником энергоцеха Учалинского ГОКа. Имеет награды, в том числе, орден «Трудового Красного Знамени».

Тагзима Хайретдиновна во время Великой Отечественной войны работала трактористом в колхозе деревни Кунакбаево Учалинского района, затем по пенсии в детском саду.

Супруги вырастили четверых детей, сегодня у них восемь внуков, восемь правнуков и два праправнука.

Юбилярам вручили памятные подарки и поздравительные адреса от имени главы региона.

Примечательно, что пары, отмечающие 75-ю годовщину свадьбы, — редкое явление в республике. В последний раз юбиляров семейной жизни с коронной свадьбой поздравляли в 2016 году — семью Фархитдиновых из села Леуза Кигинского района.