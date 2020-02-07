Фото: Минздрав РБ В Минздраве РБ опровергли информацию о закрытии больницы в Чураево Мишкинского района Фото: Минздрав РБ

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Министерстве здравоохранения Башкирии опровергли информацию о закрытии Чураевской сельской участковой больницы в Мишкинском районе

Ранее об этом сообщали СМИ, была создана петиция на портале change.org с требованием сохранить медучреждение.

Информация о закрытии участковой больницы в селе Чураево не соответствует действительности. Речь идет о временном приостановлении работы круглосуточного стационара, сообщили в ведомстве.

﻿«Данная мера возникла в связи с дефицитом врачей, которые должны обеспечивать полноценную работу круглосуточного стационара. Это ограничивает возможность получения необходимой медицинской помощи и проведения ряда обследований. До момента трудоустройства врачей здесь будет работать дневной стационар, где развернуты дополнительные койки. Также организована выездная работа. Из Мишкинской центральной районной больницы в Чураево будут приезжать на приём врач-терапевт, педиатр и гинеколог 2-3 раза в неделю», — говорится в сообщении Минздрава.

Как только будет устранен дефицит врачей – круглосуточный стационар больницы возобновит свою работу. 5 февраля министр здравоохранения РБ Максим Забелин встретился с жителями села, где подробно разъяснил сложившуюся ситуацию и развеял сомнения, касающиеся работы стационара.

Справка. Население села Чураево насчитывает 996 человек.