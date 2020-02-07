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Во всех школах и детсадах Уфы объявлен карантин по гриппу и ОРВИ

ОБЩЕСТВО
Фото: http://gripptips.ru

Во всех школах и детсадах Уфы объявлен карантин по гриппу и ОРВИ Фото: http://gripptips.ru

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Во всех школах, детских садах столицы Башкирии и учреждениях дополнительного образования объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Он продлится с 10 по 16 февраля. Документ о приостановке образовательного процесса подписала начальник управления образования Уфы Елена Хаффазова.

Также власти города поручили руководству школ и других организаций принять меры по организации дистанционного обучения, усилить контроль соблюдения норм СанПиНа.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что к 7 февраля из-за превышения эпидпорога заболеваемости вирусными инфекциями на карантин были закрыты 12 школ столицы.

Теги: карантин, грипп, ОРВИ
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