Фото: ИА «Башинформ» Ипотеку дают под 0,1%; от чего умирают в Башкирии; где наши деньги? - неделя в республике Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров: «Где наши деньги?»; в Башкирии ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых; студентов пригласили в правительство; как начальник колонии похитил миллионы; министр: «Вообще не хочется выходить»; что пугает главу башкирского УФАС. О главных событиях недели — в материале агентства «Башинформ».

Задержали уфимца с дорогим бриллиантом

6 февраля стало известно, что в Уфе сотрудники таможни выявили контрабандный ввоз в страну бриллианта стоимостью свыше миллиона рублей. В отношении уфимца возбуждено уголовное дело по факту незаконного ввоза в Россию бриллианта весом в 2,27 карата, который относится к стратегически важным товарам, рассказал «Башинформ», отметив, что сейчас по делу проводятся неотложные следственные действия.

О счастье работать #Дома

5 февраля в Уфе впервые состоялся Форум студентов #ДОМА, ориентированный на уроженцев Башкирии, которые учатся за пределами республики. Он направлен на то, чтобы молодые люди после учёбы вернулись на родину, пояснил «Башинформ». На форум приехали около 1000 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, других городов и из вузов Башкортостана. К участникам форума по видеосвязи обратился глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что сам инициатор этого форума, но не сможет присутствовать, так как находится на учебе в Подмосковье. «Я поручил правительству подготовить план, как мы можем максимально эффективно помочь нашим студентам. Уже сейчас у нас есть оплачиваемые стажировки с дальнейшим трудоустройством, подъемные и гранты для молодых специалистов, мы помогаем с покупкой жилья, — сказал Хабиров. — Но вы возвращаетесь же не только за этими приятными «плюшками». Я сам много лет работал далеко от дома. Это мне помогло набраться большого опыта. Но я всегда мечтал вернуться. И по-настоящему я стал счастлив здесь — на родине. Так что и вас всех, как отучитесь, ждём дома», — отметил он.

На площадках форума со студентами встречались вице-премьеры правительства, руководители администрации главы РБ, министерств и ведомств. Они рассказали, какие отрасли остро нуждаются в молодых специалистах, какие меры поддержки их ждут, и пригласили студентов на стажировку в правительство.

Что еще, кроме миллиона, жилья и прибавки, положено молодым специалистам в Башкирии — читайте здесь.

Глава УФАС: «Так делать нельзя»

УФАС по Башкирии констатировало у госзаказчиков региона существенный рост объемов неконкурентных торгов. «Такая негативная тенденция началась в республике в 2018 году. Она активно продолжилась и в 2019-м, когда у нас в рамках реализации положения 44 федерального закона недобросовестные подрядчики заключали договоры с единственным поставщиком», — заявил в агентстве «Башинформ» руководитель УФАС по Башкирии Андрей Хомяков. По его словам, если в 2018-м таких договоров было заключено на 1,4 млрд, то в прошлом году уже на 5 млрд рублей. Это строительство, ремонт соцобъектов, контракты начинаются от 10 млн рублей, уточнил он. «Нас пугает использование механизмов 44-го закона, который формально позволяет закупать у единственного поставщика. Однако, если читать его внимательно и анализировать в совокупности с другими нормами, то по-хорошему так делать нельзя», — добавил глава УФАС.

Рождаемость продолжает падать

В Башкирии продолжает падать рождаемость. За 11 месяцев 2019 года в республике родилось 38 690 детей, что на 4 720 младенцев меньше по сравнению с тем же периодом 2018-го. Тогда на свет появилось 47 010 новых жителей республики, а в 2017-м число родившихся детей было больше на 2305. В связи с этим в 2020-2024 годах на мероприятия по повышению рождаемости из бюджета направят 83,2 млн рублей. Среди них — применение ЭКО, криоперенос эмбрионов, доабортное консультирование женщин. Также планируется начать бесплатное медобследование молодых пар, вступающих в брак, рассказал «Башинформ».

Как начальник колонии с сообщниками похитил миллионы

В Мелеузе суд вынес приговор 43-летнему бывшему начальнику исправительной колонии №7, 35-летней начальнице отдела снабжения колонии и 34-летнему начальнику отдела продаж АО «АСТЕЙС». Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как выяснилось, фигуранты дела составили контракты о закупке у «АСТЕЙС» спецавтомодулей якобы для решения проблем с запуском двигателей имевшихся у них «КамАЗов». Сообщники произвели оплату, но запчасти не получили. Так, под видом мнимых сделок они похитили у колонии свыше 4,5 млн рублей. За это суд назначил каждому из них 3 года лишения свободы в ИК общего режима. Женщине предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14 лет, сообщил «Башинформ».

Хабиров: Где наши деньги?

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился проверить работу по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО в сельских муниципалитетах. «В разных районах совершенно разные результаты, в основном — убожество. Между тем на это специально выделялись деньги из бюджета. Возникает вопрос: где наши деньги?» — заявил он 3 февраля на совещании в правительстве. По данным «Башинформа», в 2019 году на приобретение контейнеров и обустройство площадок из бюджета было выделено 173,6 млн рублей. Каждый район получил 3,5-4,5 млн, при цене контейнера от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Поэтому глава республики поручил Контрольному управлению проверить закупки и исполнение заданий на местах.

От чего умирают в Башкирии

Госкомстат республики обнародовал данные за январь-ноябрь прошлого года, из которых следует, что темпы естественной убыли населения увеличились более чем в два раза за год по сравнению с 2018 годом. За 2019-й естественная убыль составила 6 454 человека, когда за 2018 год — 3056 человек. Самая распространенная причина смерти — болезни системы кровообращения (42,2%) и злокачественные и доброкачественные новообразования (14,6%), отмечает «Башинформ». В прошлом году из-за болезней сердца и системы кровообращения в республике скончались 19 029 человек. 6595 человек умерли из-за новообразований, 2267 — из-за болезней органов пищеварения, 2722 — дыхания, 807 — от инфекционных болезней. Всего в 2019 году в регионе не стало 45 144 человека.

Министр: «Вообще не хочется выходить»

На этой неделе в уфимском Инорсе открылся первый Центр спортивного плавания. Его начали строить в 2017 году. Как узнал «Башинформ», в 25-метровом бассейне Центра будут обучать плаванию детей, а также смогут поплавать все желающие. Пропускная способность бассейна превышает 700 человек в сутки. Глава Минспорта РБ Руслан Хабибов на себе проверил качество нового бассейна. «Здесь настолько хорошая система водоочистки, а это самое главное для того, чтобы люди получали прежде всего оздоровление. Очень комфортный бассейн, вода комфортная, вообще не хочется выходить», — заявил он после того, как поплавал в нем. Как выяснилось, для посетителей бассейн распахнет свои двери в марте. По поручению главы РБ до 2024 года разработана программа строительства ФОКов, совмещенных с бассейнами, в 16 муниципалитетах.

Где в Башкирии будут строить водопроводы в 2020-2024 годах, читайте здесь и здесь.

Следователи изъяли документы у компании «Башмилк»

Следственный отдел по Кировскому району Уфы расследует уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Милка», входящего в «Агрохолдинг «Башмилк». По данным «Башинформа», руководство предприятия по производству и продаже молочной продукции в 2019 году задолжало своим работникам зарплату на 7,7 млн рублей. В итоге следователи изъяли у компании документы отчетности и допросили руководство. Также проверяется финансово-хозяйственная деятельность всей группы компаний, входящих в «Агрохолдинг «Башмилк».

«Гульбустан» ассоциируется с Башкортостаном?

Башкирский театр драмы им. М. Гафури представил премьеру спектакля «Гульбустан» по мотивам пьесы Кадыра Даяна «Тансулпан». В драме «Тансулпан» события происходят в конце 18 века и главная тема — сословное неравенство в башкирских родах. Постановка главного режиссера театра Айрата Абушахманова значительно отличается от предыдущих. Название «Гульбустан» («страна цветов») рождает ассоциации с Башкортостаном, действие в спектакле разворачивается в наше время на закрытом заводе, рассказал «Башинформ». С первых минут спектакль погружает в напряженную атмосферу человеческого мира, неотвратимо идущего к концу света. Чтобы держать народ в повиновении, директор завода приказывает вернуться к народным традициям. Основной конфликт переплетается с проблемами экологии — недра земли истощены, рабочие почти превратились в роботов, женщины потеряли способность рожать детей.

Ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых

С этого года в России заработала сельская ипотека. Она позволяет оформить льготные кредиты под 3% годовых. При этом в Башкирии она будет выдаваться под 0,1% годовых. Об этом 6 февраля в Уфе, на всероссийском семинаре по вопросам развития сельских территорий заявил глава Минсельхоза региона Ильшат Фазрахманов. «В программе готовы участвовать 16 банков. Ключевую ставку закрывает федеральный бюджет, а республика будет закрывать оставшуюся часть до 0,1%», — пояснил он. По данным «Башинформа», выдача сельских ипотечных кредитов начнется в феврале. Главное условие сельской ипотеки — в целевом назначении кредита, который можно потратить на покупку жилья, земельного участка под строительство, квартиры на селе. Максимальная сумма займа — 3 млн рублей и получить его можно один раз в жизни.

Башкирия вошла в топ-5 регионов России по количеству выданных ипотечных кредитов — 46,2 тысячи кредитов за год. 7 февраля ЦБ снизил ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых.