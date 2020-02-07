Команда UGATU Racing Team готовится к стартам в Италии

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ».

Студенческая сборная UGATU Racing Team прошла регистрацию на этап Formula Student, который летом 2020 года пройдет в Италии. Борьба за место была напряженной, ведь поехать может лишь ограниченное число команд. Из России на сегодняшний день прошли только 4 сборные. Самую большую конкуренцию нашим студентам составляют сильнейшие команды из Германии, Франции, Великобритании – ведущих стран мирового автомобилестроения.

8 февраля команда проводит День открытых дверей. Участники сборной ждут тех, кто интересуется инженерией, иностранными языками, дизайном, экономикой, фото- или видеосъемкой. А прежде всего приветствуется стремление учиться и создавать то, что будет обгонять свое время.

Кульминацией дня станут показательные заезды гоночного болида. Начало мероприятия в 12.00 в 2-404.

UGATU Racing Team — это студенческая инженерно-гоночная команда УГАТУ. Основана на базе СКБ «Формула студент» при кафедре двигателей внутреннего сгорания. Костяк команды составляют студенты факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта, но участником сборной может стать любой, кто увлечен техникой и гонками. Цель проекта — формирование инженерного мышления у студентов и воспитание специалистов, готовых к решению боевых творческих задач.

Ежегодно команда участвует в международных соревнованиях Formula Student и Eco Marathon. Этапы состязаний Formula Student проходят в самых разных странах Европы. Команды со всего мира проектируют, строят, тестируют и соревнуются на гоночных машинах класса Формула. Eco Marathon — это образовательный проект, в рамках которого студенческие команды проектируют, создают и испытывают инновационные конструкции автомобилей и их двигателей с целью проехать наибольшее расстояние, затратив наименьшее количество топлива.

Насыщенным оказался для UGATU Racing Team прошедший летний сезон 2019 года.

На соревнованиях в Лондоне Shell Eco Marathon сборная была единственным представителем России среди более 200 команд со всего мира. А затем ребята выступили в студенческих состязаниях Formula Student, которые проходили на треке TT Curcuit Assen в Нидерландах.

А осенью на ежегодном московском технобаттле международных инженерно-спортивных соревнований «Формула Студент» сборная вошла в десятку лучших.