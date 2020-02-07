Курултай башкир выступил против использования национальных образов в негативном контексте







УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Всемирный курултай башкир провел внеочередное заседание комиссии по культуре и делам СМИ. Поводом стала ситуация, сложившаяся вокруг публикации в газете «Коммерсант-Уфа».

В статье «Националистов подтягивают к экстремистам» в качестве иллюстрации была размещена фотография с известной башкирской писательницей Марьям Буракаевой в национальном костюме во время ее выступления на митинге в защиту башкирского языка в 2017 году, в числе организаторов митинга были БОО «Башкорт». После обращения к редакции о замене фотографии поступил отказ. Дочь писателя — драматург, член Союза писателей России Зухра Буракаева написала пост об этой ситуации в соцсети, который собрал много комментариев.

Главный редактор уфимского «Коммерсанта» Наталья Павлова сообщила, что редакция при подготовке редакционных материалов, в том числе при подборе иллюстраций, исходит из принципа независимой редакционной политики, соблюдения закона о СМИ и принципа фактической точности.

«В данном случае мы сочли, что использование фотографии с митинга, организованного движением «Башкорт», уместно и отвечает принципам журналистики факта», — прокомментировала она агентству «Башинформ».

В заседании приняли участие вице-спикер республиканского парламента, председатель президиума ВКБ Эльвира Аиткулова, депутат Госдумы РФ Зугура Рахматуллина, кинорежиссер Булат Юсупов, председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина, члены Союза журналистов России, представители общественных организаций, ученые, занимающиеся гуманитарными исследованиями, главные редакторы республиканских СМИ.

Собравшиеся отметили, что журналисты не должны использовать национальные символы и образы в негативном подтексте. При том, что каждое издание имеет право высказывать свою позицию, журналисты должны придерживаться морально-этических норм.

«Таких сигналов много, это не единичный случай, нужна солидарная позиция», — считает Эльвира Аиткулова.

По итогам заседания в ВКБ было принято решение обратиться в Союз журналистов России. Семья Буракаевых готовит иск о защите чести, достоинства и репутации в суде. По словам Натальи Павловой, уведомление о том, что Буракаевы обратятся в МВД и прокуратуру с заявлением о клевете, редакция «Коммерсанта» уже получила.