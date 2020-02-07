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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Госдума планирует увеличить штрафы за продажу снюса и насвая

ПОЛИТИКА

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Государственная Дума планирует принять изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части повышения ответственности за продажу насвая и снюса. Законопроект был рассмотрен комитетом по государственному строительству и законодательству и рекомендован к принятию в первом чтении.

По причине доступности и дешевизны уровень потребления таких психоактивных средств, особенно среди молодежи во многих регионах страны даже выше, чем уровень потребления сигарет, наркотических веществ и психоактивных лекарственных препаратов.

По мнению специалистов — врачей психиатров-наркологов, потребление снюса и насвая оказывает опасное влияние на здоровье как детей, так и взрослых, и может быть причиной многих соматических заболеваний. Согласно медицинским данным, регулярное употребление таких средств может привести к непоправимым губительным последствиям для здоровья и психической зависимости. Употребление снюса и насвая может использоваться среди молодежи как метод «подсадки» на иные, наркотические вещества.

«Законопроектом предлагается значительно увеличить административные штрафы за продажу снюса и насвая, причем независимо от того, кому осуществляется продажа — взрослому или несовершеннолетнему. Так для граждан штрафы составят от 15 до 20 тыс. рублей. Должностных лиц ждет штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Юридические лица в случае продажи этих психоактивных средств будут оштрафованы в размере от 100 до 150 тыс. рублей», — прокомментировал депутат Госдумы РФ Рамзил Ишсарин.

Парламентарий напомнил, что в нашей республике Госсобранием Башкортостана уже принят закон, который вводит запрет на продажу бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных изделий несовершеннолетним. На эту меру депутаты пошли, чтобы обезопасит здоровье наших детей.

«Штрафы за продажу снюсов, вейпов, кальянов, курительных смесей несовершеннолетним в Башкортостане составят от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 30 до 40 тысяч для должностных лиц, от 150 до 200 тысяч для юридических лиц. Я заню, что аналогичные законы приняты и в ряде других регионов страны. Мы поддерживаем наших коллег – депутатов и думаю, что в скором времени Госдума примет федеральный закон, который в разы повысить ответственность за продажу этой заразы на территории всей страны и оградит в первую очередь детей и молодежь от доступных на сегодня снюсов. В свою очередь мы будем держать под постоянным контролем исполнение закона, после его принятия нижней палатой российского парламента», — подчеркнул Рамзил Ишсарин.

Теги: Госдума, снюсы
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