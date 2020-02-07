Фото: соцсети | Видео: соцсети В Минэкологии прокомментировали очередное видео с нашествием волков на район Башкирии Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Министерстве природопользования и экологии Башкортостана прокомментировали очередное видео с нашествием волков на один из районов республики. В местных пабликах накануне появилась запись, на которой мужчины из автомобиля увидели якобы 13 волков в Федоровском районе.

«Вот, волки уже в Федоровском районе. Смотрите, сколько их тут — 13 волков», — говорит один из очевидцев, а автор поста попросил жителей района быть аккуратнее и внимательнее.

Как пояснили агентству «Башинформ» в Минэкологии, в России есть два Федоровских района.

«Данное видео неизвестно где снято. Если это Федоровский район, то это мог быть одноименный район Саратовской области. Проверкой нашего инспектора и работников хозяйств в Федоровском районе Башкирии волки не обнаружены», — пояснил замначальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Глеб Егоров.

Ранее в соцсетях разлетелось другое видео, снятое с вертолета, что якобы со стороны Бурзянского района движется большая стая волков. Эту информацию опровергли в МЧС Башкирии.