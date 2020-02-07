Фото: ИА «Башинформ» В Уфе еще одна школа закрылась на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

7 февраля из-за превышения эпидпорога гриппа и ОРВИ на карантин закрылась еще одна общеобразовательная школа. Теперь в списке 12 учреждений, где приостановлен процесс обучения: МБОУ «Школа № 113 им. И.И. Рыбалко», МБОУ Школа № 132, МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького», МБОУ Школа № 71, МБОУ Школа № 14, МБОУ «Башкирская гимназия № 158 им. Мустая Карима», МБОУ Школа № 41, МБОУ «Лицей № 1», МБОУ Школа № 4, МБОУ Школа № 124, МБОУ Школа № 100, МБОУ Школа № 107. В уфимской администрации уточнили, что процент заболеваемости по городу составляет 15,5%.

Помимо вышеназванных школ, на карантине находится 141 класс.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что на карантине в Уфе сейчас находятся более 10 тысяч школьников.