В России принят закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право судам привлекать родителя, проживающего после развода отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Закон принят Госдумой 23 января и одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года, информирует ТАСС.

Сообщается, что изменения будут внесены в статью 86 Семейного кодекса РФ, согласно которому перечень исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных (помимо алиментов) расходов, вызванных этими обстоятельствами, дополняется новым — отсутствие у ребенка пригодного постоянного жилья. В действующем законодательстве в числе таких обстоятельств определены болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним и «другие обстоятельства».

«Несмотря на то, что этот перечень не является исчерпывающим, суды в своей практике назначают дополнительные выплаты только с целью возмещения расходов медицинского характера, поскольку все перечисленные в законе обстоятельства связаны именно со здоровьем ребенка», — поясняет зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина. По ее словам, парламентариям в связи с этим поступает большое количество обращений от родителей.