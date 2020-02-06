Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.17 ↓

EUR 69.74 ↑

6 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в предстоящие выходные температура воздуха понизится до -27 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в предстоящие выходные температура воздуха понизится до -27 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в предстоящие выходные температура воздуха понизится до -27 градусов.

По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последние дни уходящей недели на территории республики холодные воздушные массы с севера столкнутся с теплой воздушной массой с черноморского побережья. Погодные условия по республике ожидаются различными.

Днем 7 февраля в южной половине республики погода будет неблагоприятной. Будет идти мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, повышение температуры воздуха до 0,-5 градусов.

В северной половине республики, наоборот, погода ожидается благоприятной, с небольшим снегом при температуре -6,-11 градусов.

Ночью 8 февраля циклон захватит большую часть региона. Ожидается снег, на дорогах местами снежные заносы. В тылу уходящего на восток циклона днем снег уже будет небольшим, температура воздуха начнет повсеместно понижаться.

Ночь на 9 февраля ожидается достаточно морозной с температурами воздуха -17,-22, при прояснениях до -27 градусов, днем -9,-14 градусов. В отдельных районах возможен слабый снег.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".
Если у вас есть новости, достойные внимания СМИ, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии у прибывших из Китая граждан обнаружена вирусная инфекция
На территории Башкортостана зарегистрировано 25 случаев острой респираторной вирусной инфекции у граждан, прибывших из Китая, сообщил замруководителя Р
В Башкирии сельскую ипотеку начнут выдавать под 0,1% годовых
В России с 2020 года заработала сельская ипотека. Она позволяет жителям оформить льготные кредиты под 3% годовых. В Башкортостане льготная ипотека будет
Участников форума студентов #ДОМА пригласили на стажировку в правительство Башкирии
Около тысячи студентов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска. Казани, Екатеринбурга, Магнитогорска, Оренбурга, Самары, Перми, Ханты-Мансийска, Альме
«Вы что творите, уроды?!» - Элвин Грей заступился за коллегу по цеху
Элвин Грэй (Радик Юльякшин) заступился за коллегу по цеху. Популярный артист эмоционально написал, что у певицы Иркэ после концерта в Казани разбили маши
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть