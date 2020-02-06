Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в предстоящие выходные температура воздуха понизится до -27 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в предстоящие выходные температура воздуха понизится до -27 градусов.

По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последние дни уходящей недели на территории республики холодные воздушные массы с севера столкнутся с теплой воздушной массой с черноморского побережья. Погодные условия по республике ожидаются различными.

Днем 7 февраля в южной половине республики погода будет неблагоприятной. Будет идти мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, повышение температуры воздуха до 0,-5 градусов.

В северной половине республики, наоборот, погода ожидается благоприятной, с небольшим снегом при температуре -6,-11 градусов.

Ночью 8 февраля циклон захватит большую часть региона. Ожидается снег, на дорогах местами снежные заносы. В тылу уходящего на восток циклона днем снег уже будет небольшим, температура воздуха начнет повсеместно понижаться.

Ночь на 9 февраля ожидается достаточно морозной с температурами воздуха -17,-22, при прояснениях до -27 градусов, днем -9,-14 градусов. В отдельных районах возможен слабый снег.