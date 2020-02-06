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В Башкирии медики проводят выездные обследования ветеранов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии медики проводят выездные обследования ветеранов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В городах и районах Башкирии в преддверии Дня Победы медики проводят комплексные медицинские осмотры и выездные обследования ветеранов.

К нетранспортабельным и отдаленно проживающим участникам Великой Отечественной войны приезжают бригады специалистов — хирург, окулист, ортопед, невролог, уролог, кардиолог для проведения диспансеризации и стационара на дому. За период проведения месячника по обслуживанию ветеранов ВОВ проведено 4 806 выездов бригад. К инвалидам Великой Отечественной войны — 173 выезда, участникам Великой Отечественной войны — 360, труженикам тыла — 1 706, вдовам – 857, жителям блокадного Ленинграда — 26, узникам концлагерей — 41. Ветеранов обеспечивают льготными лекарствами, организована их адресная доставка, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

По состоянию на 1 января, на диспансерном учете в медорганизациях региона состоит 309 инвалидов и 700 участников Великой Отечественной войны, 17 641 тружеников тыла, 6 144 вдов, 90 лиц, награжденных почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 93 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

Теги: здравоохранение
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