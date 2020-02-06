Как Уфа стала миллионным городом







УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сколько в Уфе проживало людей в 1825 году, когда впервые спроектировали планировку города и где было главное место прогулок горожан. Историю роста населения Уфы проследила газета «Советская Башкирия» в октябре 1956 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Город возник в 1574-1586 годах. Но о численности населения в те далекие годы нет достоверных сведений», — сообщает газета, знакомя читателей с историей роста населения Уфы. По данным издания, первые сведения, опубликованные в печати, показывали, что в 1825 году в Уфе было 7 389 жителей. Город занимал небольшую территорию: на юге правый берег реки Белой, на севере – четная сторона улицы Сталина (ныне Коммунистическая). На левом берегу, где сейчас Кооперативная поляна, строений не было, западнее улицы Цюрупы был пустырь, а ближе к теперешнему вокзалу – густой лес. Центром города была площадь, которая в 1950 годах называлась Первомайской (район Монумента Дружбы).

Город рос очень медленно. По ревизии, проведенной в 1856 году, в Уфе проживало 15 051 человек. В 30-40 годах 19 века был осуществлен первый проект планировки города, составленный в начале века. Сложилась существующая сейчас в центре Уфы сетка улиц. Город рос главным образом в западном направлении: были застроены кварталы на нынешней улице Ленина, улица Фрунзе (ныне З. Валиди) до ул. К. Маркса. Центр города переместился. Главной улицей – местом прогулок городских жителей – стала теперешняя улица Октябрьской революции (ранее Казанская).

После отмены крепостного права ревизии прекратились. Десятки лет царская Россия не имела достоверных сведений о численности населения. Производились лишь местные переписи. В Уфе такую перепись провели в конце 1864 года под руководством одного из известных статистиков-краеведов Николая Гурвича. Итоги ее опубликованы в 1858 году в книге «Сборник статистических, исторических и археологических сведений по бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губернии». Тогда в Уфе было 20 149 жителей.

Затем провели перепись в 1879 году. Было зарегистрировано 23 197 жителей города.

В 1886 году торжественно отмечали 300-летний юбилей основания Уфы. По этому случаю была проведена перепись, и жителей оказалось 26 976 человек.

В 1897 году царская Россия провела «Первую всеобщую перепись населения Российской Империи». Она оказалась первой и последней общеимперской переписью. По этой переписи в Уфе зафиксировано 49 275 жителей. Сообщается, что с 1886 по 1897 год население города каждый год прибывало больше чем на 2000 человек. Решающую роль в этом сыграло строительство железной дороги, подошедшей к Уфе в 1888 году.

В эти годы город сильно расширил свои границы. Появились отдельные жилые участки на нынешней Кооперативной поляне, в привокзальной части. Центральной улицей стала улица Ленина, а общегородским центром – угол улиц Сталина и Ленина.

В последний раз при царском строе население Уфы было переписано городской управой в 1916 году. В числе жителей оказалась значительная группа так называемых «беженцев», лиц, эвакуированных с запада во время Первой мировой войны.

К декабрю 1926 года границы Уфы значительно расширились. В городскую черту были включены деревни Глумилино, Дубовка, Новиковка, Затон. Численность населения составила 98 537 человек. В 1931-м население Уфы было учтено «Всесоюзной перерегистрацией городского населения». Жителей оказалось 125 000 человек.

Хотя проведенная в 1937 году Всесоюзная перепись была аннулирована и ее итоги нигде не публиковались, в Уфе численность населения этой переписью показана правильно, отмечают в газете. Эти данные отражают быстрый рост населения города в связи с развернувшимся промышленным строительством. В начале 1937-го в Уфе было 210 926 жителей. В период между 1931 и 1937 годами население столицы Башкирии ежегодно увеличивалось на 13-15 тысяч человек.

Численность жителей Уфы перед Великой Отечественной войной уточняется данными Всесоюзной переписи населения в январе 1939 года. Жителей оказалось 257 915 человек.

На 1 апреля 1956 года в Уфе насчитывалось 265 тысяч жителей, а после объединения с городом Черниковском — 471 тысяча. По числу жителей Уфа тогда занимала 23 место среди городов Советского Союза.

После переписи 1939 года население Уфы увеличилось на 92%, обогнав темпы роста таких городов, как Свердловск, Казань, Чкалов, резюмировали в газете 2 октября 1956 года.

Добавим, «миллионником» Уфа стала в 1980 году, сейчас в городе проживает более 1,1 млн жителей.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.