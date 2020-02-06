Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ Владимир Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне новостей по коронавирусу Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне новостей по коронавирусу. В частности, президент предложил отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты, передает ТАСС.

На совещании с членами правительства российский лидер заявил, что если закрыть несколько аптечных организаций, это не скажется на обеспеченности россиян лекарствами.

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться! Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, чтобы неповадно было в следующий раз», — отметил он, подчеркнув, что на случаи завышения цен необходимо реагировать соответствующим образом.