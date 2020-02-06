Фонд социального страхования с 1 июля 2020 года перейдет на прямые выплаты

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 1 июля Фонд социального страхования перейдет на прямые выплаты: пособия, связанные с материнством и детством, больничные и другие выплаты из фонда будут поступать напрямую на счет застрахованного. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В настоящее время действует зачетная схема: сначала пособия выплачивает работнику его работодатель, а потом возмещает потраченные средства в ФСС Башкортостана.

Прямыми выплатами будут перечисляться: пособие по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием; пособие по беременности и родам; единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

В фонде отметили, что порядок расчета пособий не меняется и дополнительные документы отвозить в ФСС не придется. Работник, как и прежде, будет подавать документы, необходимые для получения пособий, своему работодателю, который будет формировать и передавать сведения в региональное отделение ФСС по Республике Башкортостан для расчета и выплат пособий.

От работника для выплаты пособий потребуется представить работодателю заявление установленного образца на все виды пособий, с указанием реквизитов, на которые ему удобнее получать деньги, а также соответствующие документы на каждый вид пособий, например: листок нетрудоспособности, справка о рождении ребенка, справка о постановке на учет в ранние сроки беременности и т.д.

Все пособия будут выплачиваться по факту наступления страхового случая в следующие сроки: работодатель не позднее 5 календарных дней со дня получения от работника полного пакета документов формирует сведения и направляет их в ФСС Башкортостана; затем, в течение 10 календарных дней, после получения от работодателя всех необходимых сведений ФСС Башкортостана производит расчет и выплату пособия гражданину.

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком будут выплачиваться с 1 по 15 число каждого месяца, вне зависимости от сроков выплаты зарплаты.

В ФСС напомнили, что пособия за первые три дня временной нетрудоспособности в случае заболевания или травмы самого работника согласно закону выплачивается за счет работодателя, а вся остальная часть — за счет ФСС. Этот пункт остается в силе, и работодатель будет продолжать их выплачивать. То есть по таким больничным работник будет получать пособие двумя перечислениями с разных источников.

Также с 1 июля 2020 года у региональное отделение ФСС будет исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ (без учёта стандартных налоговых вычетов) с суммы выплаченного застрахованному гражданину пособия за счет средств ФСС; выдавать справку 2-НДФЛ по запросу физического лица; выдавать справки о доходах для субсидий и т.п.; удерживать алименты из сумм назначенных пособий при поступлении в региональное отделение ФСС соответствующих исполнительных документов (исполнителем должно быть указано региональное отделение ФСС). По всем выплатам, произведенным за счет ФСС работодателем до 1 июля 2020 года, вышеперечисленные обязательства продолжит исполнять работодатель.