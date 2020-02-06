Жилстройнадзор Башкирии открыл «горячую линию» для граждан по уборке снега

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору открыл «горячую линию» для приема обращений от граждан.

Позвонить по телефону 8-937-845-28-42 могут жители районов и городских округов и сообщить о наличии снежных шапок и сосулек на крышах зданий, о значительном снежном покрове на внутриквартальных проездах, тротуарах и придомовых территориях, а также о фактах игнорирования обращений граждан управляющими компаниями.

Также в госкомитете сообщили о проведении рейдов.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.