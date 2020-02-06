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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стали известны результаты анализов на коронавирус последних пассажиров рейса Санья-Уфа

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудники уфимского центра гигиены и эпидемиологии сообщили о результатах анализов на коронавирус пассажиров, которые накануне вернулись из китайского аэропорта Санья в столицу Башкирии. У туристов, которые прилетели в Уфу 30 января и 3 февраля, коронавирус не выделен.

«За справками можете обращаться с 10.02.2020 по адресу: г. Уфа, ул. Шафиева, д. 7, канцелярия (кабинет 106)», — уточнили специалисты центра.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня коронавирус инфицировал почти 25 тысяч человек по всему миру. За пределами КНР диагноз подтвержден у 191 человека. Погибли — 565 человек.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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