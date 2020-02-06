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В Уфе более 10 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение из-за карантина

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе более 10 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение из-за карантина Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе более 10 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение из-за карантина по гриппу и ОРВИ. По информации пресс-сслужбы городской администрации, на 6 февраля, в связи с превышением эпидемиологического порога в 6 школах города (МБОУ «Школа № 113 им. И.И. Рыбалко», МБОУ Школа № 132, МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 им. А.М. Горького», МБОУ Школа № 71, МБОУ Школа № 14, МБОУ «Башкирская гимназия № 158 им. Мустая Карима») образовательный процесс прекращен в срок до 13 февраля и дети переведены на дистанционное обучение (всего 5769 обучающихся).

Еще в 17 школах закрыто на карантин 150 классов, обучающиеся которых также переведены в режим дистанционного обучения (всего 4144 человека).Напомним, решение о приостановлении учебного процесса принимается директором общеобразовательной организации в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей. Такое решение может быть принято как в отношении всего образовательного учреждения, так и в отношении отдельного класса.

Теги: эпидемия ОРВИ, карантин в школах
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