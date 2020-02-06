Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.17 ↓

EUR 69.74 ↑

6 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Здоровых - выпускать, агрессивных - содержать: Курултай определился с бродячими животными

ПОЛИТИКА

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии принят закон о обращении с безнадзорными животными «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики Башкортостан». Как пояснили в Госсобрании — Курултае республики, закон вводит новую методику расчета нормативов финансирования работы с животными.

«Численность бродячих животных нужно регулировать, чтобы не допустить распространения инфекционных и паразитарных болезней. Но способы должны быть гуманными. Теперь здоровых бродячих животных нужно стерилизовать и возвращать в среду обитания, а смертельно больных — усыплять. С агрессивными особями сложнее. В естественную среду их выпускать опасно, а подвергать эвтаназии — негуманно. Такие животные должны пожизненно содержаться в специальных приютах. Весь этот объем работы ложится на муниципальные органы власти, что требует пересмотра объемов финансирования», — прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Ранее на регулирование численности бездомных животных из регионального бюджета выделялось 63,4 млн рублей в год. По предварительной оценке Управления ветеринарии Башкирии, на исполнение закона потребуется в пять раз больше — не менее 320 млн рублей в год. Депутаты приняли закон, хотя в сверстанном на трехлетний период бюджете такие средства не были предусмотрены. Теперь Минфин обязан выделить финансирование на его реализацию, пояснили в Госсобрании РБ.

Теги: бездомные животные, Госсобрание РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии у прибывших из Китая граждан обнаружена вирусная инфекция
На территории Башкортостана зарегистрировано 25 случаев острой респираторной вирусной инфекции у граждан, прибывших из Китая, сообщил замруководителя Р
Участников форума студентов #ДОМА пригласили на стажировку в правительство Башкирии
Около тысячи студентов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска. Казани, Екатеринбурга, Магнитогорска, Оренбурга, Самары, Перми, Ханты-Мансийска, Альме
«Вы что творите, уроды?!» - Элвин Грей заступился за коллегу по цеху
Элвин Грэй (Радик Юльякшин) заступился за коллегу по цеху. Популярный артист эмоционально написал, что у певицы Иркэ после концерта в Казани разбили маши
20-летний парень из Башкирии покорил жюри вокального проекта «Ну-ка, все вместе!»
20-летний вокалист из Стерлитамака Эрик Ахметов покорил жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Об этом сообщила городская детская школа
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть