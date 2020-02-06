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В Уфе стартуют курсы подготовки к Тотальному диктанту 2020

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе стартуют курсы подготовки к Тотальному диктанту 2020 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе стартуют курсы подготовки к Тотальному диктанту 2020 — «Русский по четвергам». Ведет курсы преподаватель русского языка и литературы, автор пособий и контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ Андрей Блинов, сообщают уфимские организаторы проекта.

Первое занятие состоится 13 февраля в Центральной городской библиотеке (зал отраслевой литературы) по адресу: ул. Комсомольская, 138. Курсы проводятся бесплатно. Начало в 18.45.

Тотальный диктант состоится 4 апреля. Звание столицы акции в 2020 году получил Санкт-Петербург.

В этом году Тотальный диктант будет продвигать тему космоса, которой посвящен текст Тотального диктанта «Per aspera», написанный Андреем Геласимовым. Текст диктанта рассказывает об основателе русской теоретической космонавтики Константине Циолковском и малоизвестных подробностях его жизни. Писать диктант будут на площадках в музеях космонавтики по всей стране.

Теги: Тотальный диктант
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