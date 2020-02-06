Фото: администрация Уфы «Учителем года» Уфы стал 25-летний Дамир Шамсутдинов Фото: администрация Уфы

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Накануне в Уфе назвали абсолютного победителя XXIII городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана — 2020». Им стал 25-летний преподаватель русского языка и литературы Дамир Шамсутдинов.

Лучший педагог столицы работает в школе № 56. Он с отличием окончил филологический факультет Башкирского госуниверситета, после чего продолжил образование аспирантом кафедры современного русского языкознания в этом же вузе.

По информации пресс-службы уфимской мэрии, в этом учебном году в конкурсе участвовали 58 учителей. Из них 17 — молодые педагоги. Испытания проводились по 17 предметам. В рамках конкурсных заданий участники проходили этапы: «Интернет-ресурс», «Эссе», «Урок», «Внеурочное мероприятие», «Мастер-класс», «Публичная лекция», «Образовательный проект», «Круглый стол» и «Классный час».

От имени главы администрации Уфы Ульфата Мустафина участников конкурса поздравила заместитель главы администрации города Уфы Алина Сулейманова.

«Сегодня день профессионального признания. В этом зале собрались те, кто умеет своей энергией и творчеством зажигать сердца юных учеников. Конкурсанты сумели продемонстрировать мастерство и лучшие человеческие качества. Мы очень счастливы, что наши педагоги из года в год передают опыт молодым и что наши дети в надежных руках», — отметила она.

В рамках торжественной церемонии закрытия конкурса «Учитель года столицы Башкортостана — 2020» также состоялось награждение финалистов и лауреатов конкурсов профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», городских профессиональных конкурсов «Педагог-исследователь» и «Педагог-мастер».

На церемонии также были вручены награды соучредителя конкурса – Башкирского республиканского комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ. Специальные призы от Всемирного курултая башкир получили участники конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостан-2020».

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года столицы Башкортостана» проводится с 1997 года. За 23 года проведения конкурса в нем приняли участие более 2 500 человек, лауреатами стали свыше 400 учителей.