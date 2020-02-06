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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

7-8 февраля все желающие могут написать онлайн-диктант по географии Башкортостана

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Башкирское отделение Русского географического общества и Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы приглашают принять участие в совместном проекте «Малый географический диктант. Башкирия». Это первый диктант по географии Республики Башкортостан, он пройдет в онлайн-формате 7-8 февраля.

«Малый географический диктант. Башкирия» является открытой просветительской акцией, в которой может принять участие любой желающий, независимо от возраста, образования и места жительства. Его формат предполагает дистанционное участие в режиме онлайн на официальном сайте проекта. Диктант включает в себя 35 вопросов, время на ответы ограничено 40 минутами после начала работы (без учета времени регистрации участника). Предварительная регистрация не требуется.

Доступ к вопросам откроется в единый день проведения диктанта [b]с 11 часов 7 февраля и [/b]будет доступен для регистрации и выполнения заданий в течение суток, [b]до 11 часов 8 февраля [/b](время уфимское).

Каждый участник, ответивший на все вопросы диктанта, получит сертификат с указанием набранных баллов. Первые 100 участников, набравшие 100 баллов, будут отмечены памятными призами от Башкирского отделения Русского географического общества.

Теги: малый географический диктант, РГО по РБ
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