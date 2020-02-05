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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкортостане готовы организовать бесплатное питание для младшеклассников с 1 сентября

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане готовы организовать бесплатное питание для младшеклассников с 1 сентября Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Готовность Башкортостана запустить организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов уже в текущем году, обсудили в Общественной приемной «Единой России» в Уфе. Инициатива о бесплатном питании прозвучала в Послании Президента Владимира Путина. Согласно поручению Президента РФ, к 2023 году с включиться в процесс обязаны все российские школы.

Обсуждение проходило в формате видеоконференции с участием всех районов и городов региона.

Как отметил председатель Госкомитета РБ по торговле Алексей Гусев, в школах республики работают порядка 1900 пищеблоков. Горячее питание в них организовано, но среди них есть как пищеблоки полного цикла, так и буфетно-раздаточного. Производство блюд происходит сейчас не везде, в ряде школ только выдают готовую продукцию, но возможность организовать горячее питание есть во всех школах.

По словам председателя комитета по образованию регионального парламента Раиля Асадуллина, до 15 марта депутаты проведут мониторинг готовности школ к организации горячего питания. Проверка выявит те учебные заведения, которые необходимо оснастить в первую очередь.

Замминистра образования РБ Альфия Галиева сообщила, что Министерство науки и просвещения РФ разработало порядок организации бесплатного питания учеников начальной школы на 2020 год, и объявило конкурс на получение средств из федерального бюджета. Башкортостан заявился на конкурс и гарантировано софинансирование затрат в размере более 266 млн рублей, то есть 26,6% от необходимой. Оставшуюся сумму, более 73% средств, республика должна получить из федерального бюджета на организацию питания с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.

«Надеемся, что общими усилиями мы добьемся того, чтобы наш регион был в числе тех, где кормить всех учеников младших классов станут уже с 1 сентября текущего года. Для этого уже проделана огромная работа, и еще есть время, чтобы добиться улучшения в тех школах, где это необходимо», — подытожила председатель региональной общественной приемной партии, вице-спикер республиканского парламента Эльвира Аиткулова.

Справка. В Башкирии в настоящее время в 1-4 классах обучаются 220 070 школьников.

Теги: питание школьников
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