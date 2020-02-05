Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии у прибывших из Китая граждан обнаружена вирусная инфекция Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

На территории Башкортостана зарегистрировано 25 случаев острой респираторной вирусной инфекции у граждан, прибывших из Китая, сообщил замруководителя Роспотребнадзора республики Александр Жеребцов на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Из них 15 — жители Уфы, 7 из городов Учалы, Сибай, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Мелеуз, Туймазы. По состоянию на 5 февраля, от пяти больных получены отрицательные результаты исследования на коронавирусную инфекцию. Из них двое выписаны. Остальные продолжают лечение в инфекционной больнице №4 и инфекционных отделениях в своих городах. В очагах по месту проживания больных после их госпитализации проведена дезинфекция.

Всех пассажиров рейсов Санья-Уфа наблюдают медики в медорганизациях по месту жительства.

Напомним, 30 января в Уфу прибыл борт из Китая с 348 пассажирами. Обследованы 303 человека, это 211 жителей Башкортостана и 92 жителя 14 субъектов России. 3 февраля прибыл еще один борт из Китая с 368 пассажирами. Обследованы 359 человек, в том числе 120 жителей республики, 158 отбыли тем же бортом в Казань.

Всего с 30 января проведен осмотр 716 человек, вернувшихся из КНР, из них граждане РБ — 331, три гражданина Латвии и Португалии, остальные жители иных субъектов РФ. Обследованы 662 человека. Все результаты исследований по коронавирусу отрицательные.

В настоящее время проведение проивоэпидемических мероприятий в регионе продолжается, организован мониторинг за эпидобстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля.

Согласно последним данным, по состоянию на 5 февраля, в Китайской народной республике зарегистрировано 24 363 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Случаев с летальным исходом — 491, летальность составляет 2%. В тяжелом состоянии находятся 3 219 человек, выписано 892. Кроме КНР 190 случаев заболеваний зарегистрировано в 24 странах мира, в том числе два случая в РФ — в Забайкалье и Тюменской области.