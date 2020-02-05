На форуме студентов #ДОМА ребят пригласили на стажировку в правительство Башкирии

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Около тысячи студентов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска. Казани, Екатеринбурга, Магнитогорска, Оренбурга, Самары, Перми, Ханты-Мансийска, Альметьевска, Сургута и вузов Башкортостана собрались сегодня в Уфе на форум #ДОМА. Во второй половине дня с ними встретились первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров, вице-премьеры Ильшат Фазрахманов и Фанур Ягафаров, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

Официальные лица рассказали ребятам, о том, в каком направлении развивается республика, какие отрасли сегодня наиболее остро нуждаются в молодых специалистах.

По мнению Андрея Назарова, сегодня для студентов, которые уехали учиться в другие регионы страны, широко распахнуты двери в республике, и они, получив качественное образование, могут вернуться работать домой.

«Вы знаете, что наша малая родина, она всегда подзаряжает энергией, дает силы. Я, например, всегда, после того, как побываю в Сибае, уезжаю оттуда в некотором смысле обновленным. Мы будем рады видеть вас в нашей команде, и я надеюсь, что общими усилиями мы сделаем Башкортостан одним из самых успешных регионов в стране», — отметил Андрей Назаров.

Он также пожелал студентам найти то, чем им действительно хочется заниматься:

«Если ты во время болезни с температурой готов этим заниматься, значит это точно твое».

Во время встречи многие студенты задавали много вопросов, связанных с их будущим трудоустройством, многие сразу получали предложения о стажировке в правительстве или министерствах. Александр Сидякин отметил, что республика нуждается в инженерах, врачах, IT-специалистах.

«Мы рядом с БГУ открываем IQ-парк в статусе регионального оператора Сколково. Парк станет уникальной инновационной площадкой в одном ряду с самыми яркими международными проектами. Так что работы найдется всем. Наши промышленные предприятия нуждаются в крутых инженерных специалистах. Мы много вкладываемся в цифровую экономику, в образование, здравоохранении, и нам везде нужны кадры. Мы создаем сейчас научно-образовательный центр мирового уровня в республике — это уникальная инициатива. Мы будем биться за право получения такого статус», — сказал руководитель администрации главы Башкортостана.

Студенты во время встречи высказали и ряд предложений, в частности просили поддержать кампусный проект, соглашение о котором подписали представительство Башкортостана в Челябинской области и Сбербанк. В соседнем регионе обучаются более 3 тысяч студентов из республики, и они почти все получили специальные кампусные банковские карты. По ним ребята получают скидки и определенные привилегии. По мнению председателя Ассоциации студентов Башкортостана в Челябинской области проект можно расширить, но для этого нужна поддержка со стороны правительства. Андрей Назаров, получив такую карту во время встречи, пообещал такую поддержку.

Александр Сидякин пригласил студентов, которые обучаются в Казани или других городах региона, на дни Башкортостана в Татарстане, которые запланированы на середину мая.

«Это будет крутое мероприятие, в центре Казани мы установим огромную башкирскую юрту, ожидается большая деловая и культурная программа. Мы покажем нашим соседям, как сегодня развивается Башкортостан», — отметил руководитель администрации главы.