Стало известно, какие специальности будут востребованы в геопарке «Янган-Тау»

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Геопарк «Янган-Тау», который первым в России вошел в глобальную сеть ЮНЕСКО, готов принимать на хороших условиях молодых и талантливых специалистов, желающих работать в одном из красивейших мест Башкирии. Как рассказал на форуме студентов #ДОМА, который открылся в Уфе, официальный представитель геопарка Алексей Тетерин, для комплексного развития «Янган-Тау» нужны биологи, археологи, экологи, инспекторы по охране, спасатели, маркетологи. Для приезжих специалистов уже достраивается служебное жилье – большой пятиэтажный дом.

— У руководства есть понимание, что без команды специалистов наш крупный международный проект не сделать, — сказал он.

Как мы рассказывали ранее, геопарк «Янган-Тау» в Салаватском районе Башкирии – это музей под открытым небом, основными экспонатами которого являются горы, пещеры, геологические разрезы, минералы и полезные ископаемые. Наибольшую историческую ценность представляет Мечетлинский разрез — вскрытая гора, где на срезе более десяти метров видно, как формировались слои в течение 10 миллионов лет. Решение по вхождению «Янган-Тау» в международную сеть геопарков ЮНЕСКО уже принято, официально об этом объявят в апреле 2020 года. Основатель глобальной сети геопарков ЮНЕСКО Патрик МакКивер во время встречи с Радием Хабировым говорил, что за 19 лет работы в сети глобальных геопарков он впервые видит, чтобы люди работали с такой самоотдачей.

Идейный вдохновитель создания первого в России геопарка — директор одноименного санатория Альфред Акбашев. В своем интервью он рассказывал, что для иностранных туристов такой статус — маркер, показатель качества и безопасности. Для Башкирии же это реклама по всему миру через ЮНЕСКО, а значит развитие международного туризма, узнаваемость и повышение инвестиционной привлекательности региона. За пять лет руководство геопарка планирует увеличить турпоток в три раза.

Эффективность работы команды подтверждают цифры. С приходом Альфреда Акбашева и его команды выручка санатория выросла вдвое – до 1,65 млрд рублей (цифры за 2018 год), чистая прибыль — с 53,2 млн до 80,3 млн рублей. Стоимость чистых активов на конец 2018 года составляла 2,73 млрд рублей.