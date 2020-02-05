«Не ближние соседи»: Как Башкирия пришла на помощь Украине





УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

«До сих пор в любом городе Украинской республики можно встретить людей, которые тепло вспоминают Башкирию». О башкирах, пришедших на помощь украинцам, поведала газета «Советская Башкирия» в декабре 1967 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Украина и Башкирия – не ближние соседи, но тем не менее близкие друзья, — пишут в газете. — До сих пор в любом городе Украинской республики можно встретить людей, которые тепло вспоминают Башкирию, приютившую их. Это были трудные годы войны, когда Украину оккупировали фашистские полчища». Тогда на помощь Украине пришла Башкирия.

В январе 1943 года в телеграмме правительства Украинской ССР правительству Башкирии отмечалось: «Плечом к плечу в рядах Красной Армии вместе с русским, украинским, белорусским, грузинским и другими народами нашей страны мужественно сражаются за освобождение Украины и славные сыны башкирского народа. В бою и труде крепнет дружба братских украинского, башкирского народов. Десятки тысяч украинцев живут на землях Башкирской АССР, совместно с башкирами работают на заводах, фабриках, в колхозах, научных учреждениях, куют победу над врагом. Никогда украинский народ не забудет братской помощи, оказываемой ему в эти дни башкирским и всеми народами многонациональной советской семьи», подчеркивалось в сообщении.

Во время Великой Отечественной в Уфе работали и жили «седые академики, маститые писатели, народные артисты, прославленные рабочие братской Украины». А после войны Башкирия, как и вся страна, помогала восстанавливать разоренное врагом хозяйство в городах и селах Украины.

«Особенно тесная дружба завязалась у башкир с тружениками Кировоградской области, — продолжают в газете. — Кировоградцы помогали башкирским механизаторам осваивать метод возделывания капризной южанки – кукурузы». На Кировоградщину ездили перенимать опыт делегации башкирских хлеборобов.

А когда вся страна отмечала 50-летний юбилей Украинской республики, Башкирия направила в Кировоград свою делегацию. Вместе с официальными лицами на большой праздник украинского народа тогда поехали председатель колхоза им. Салавата Кушнаренковского района Герой Социалистического Труда Ш. Х. Султанов и главный инженер комбината «Башкируголь» В. П. Грибков.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Напомним, во время Великой Отечественной войны в боях за освобождение Украины от фашистских захватчиков участвовала легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Командир этой дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов героически погиб 23 февраля 1943 года между поселками Петровское и Штеровка Ворошиловградской области Украины при выходе полка из рейда по тылам противника. Как вспоминали очевидцы, в самую решающую минуту с призывом: «Вперед, потомки Салавата!» генерал Шаймуратов на коне повел бойцов в атаку. В августе 1991 года Украина провозгласила свою независимость от СССР, союзной республикой которого была с декабря 1922 года.