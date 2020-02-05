Фото: автор Глава Минспорта Башкирии не хотел выходить из воды в новом бассейне Фото: автор

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов на себе проверил качество нового 25-метрового бассейна в уфимском микрорайоне Инорс и не захотел из него выходить.

«Здесь настолько хорошая система водоочистки, а это самое главное для того, чтобы люди здесь получали прежде всего оздоровление. Очень комфортный бассейн, вода комфортная, вообще не хочется выходить. Поэтому всех приглашаю в Инорс — в этот замечательный спортивный бассейн», — заявил он после того, как поплавал в нем после его официального открытия.

Как сообщало агентство «Башинформ», 5 февраля в уфимском микрорайоне Инорс открылся первый Центр спортивного плавания. В его бассейне будут обучать плаванию детей. Сюда же смогут прийти, чтобы поплавать и отдохнуть все желающие, независимо от возраста. Пропускная способность этого бассейна превышает 700 человек в сутки.

Сметная стоимость строительства объекта составила 151 млн рублей. Из них 135 млн рублей были выделены из республиканского бюджета, 16 млн — в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».