Минтруд Башкирии разъяснил, как будут отдыхать жители республики в феврале

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Минтруд Башкирии разъяснил, сколько выходных дней ждет жителей республики в феврале.

В 2020 году нерабочий праздничный день 23 февраля совпадает с еженедельным днем отдыха — воскресеньем. Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Соответственно, выходной день с воскресенья 23 февраля переносится на понедельник 24 февраля 2020 года. Продолжительность работы в пятницу 21 февраля не сокращается.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничными днями при пятидневной рабочей неделе являются: 22, 23, 24 февраля 2020 года.

«При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 23 февраля в число календарных дней отпуска не включается», — пояснили в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.