Фото: скриншот видео Радий Хабиров студентам: Мы ждем вас дома Фото: скриншот видео

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Глава Башкортостана Радий Хабиров по видеосвязи обратился к студентам, которые обучаются за пределами республики и сегодня приехали на родину для участия в форуме студентов-земляков #ДОМА. Мероприятие проходит в уфимском Конгресс-холле «Торатау». На форум приехали около 1000 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска. Казани, Екатеринбурга, Магнитогорска, Оренбурга, Самары, Перми, Ханты-Мансийска, Альметьевска, Сургута и из вузов Башкортостана. Глава республики отметил, что, к сожалению, не сможет лично присутствовать на встрече со студентами, так как находится на учебе губернаторов в Подмосковье по линии Госсовета.

«Вы сегодня получаете хорошее образование за пределами республики, чтобы потом вернуться домой высококлассными специалистами. Я поручил правительству подготовить план, как мы можем максимально эффективно помочь нашим студентам. Уже сейчас у нас есть оплачиваемые стажировки с дальнейшим трудоустройством, подъемные и гранты для молодых специалистов, мы помогаем с покупкой жилья. Но вы возвращаетесь же не только за этими приятными «плюшками». Я сам много лет работал далеко от дома. Это мне помогло набраться большого опыта. Но я всегда мечтал вернуться. И по-настоящему я стал счастлив здесь — на родине. Так что и вас всех, как отучитесь, ждём дома», — отметил Радий Хабиров.

В первой половине дня на 11 площадках со студентами вузов встречались руководители профильных министерств, которые рассказали о том, какие меры поддержки ждут молодых специалистов, в каком направлении развивается республика.

Для студентов на интерактивных площадках форума более 50 организациями и предприятиями Башкортостана представлены более 500 вакансий. Среди организаций такие крупные предприятия, как ПАО «ОДК-УМПО», ООО Научно-производственная фирма «ПАКЕР», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ПАО «АК ВНЗМ», ПАО АНК «Башнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», НВП «БашИнком».

В рамках форума также разыгрываются сертификаты на стажировку в региональных органах исполнительной власти, администрации главы республики.

Онлайн-нетворкинг площадка позволяет участникам форума общаться в чате, задавать вопросы в онлайн режиме спикерам площадок, проводить анкетирование.

В эти минуты со студентами общаются первый вице-премьер правительства Андрей Назаров, его коллеги по правительству, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.