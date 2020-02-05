«Правнуки Победителей-2020»: в России стартует конкурс исследовательских работ

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Движение «Бессмертный полк России» запускает конкурс исследовательских работ «Правнуки Победителей-2020». В этом году он приобретает статус международного. Принять участие в нем могут ребята из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет. Регистрация доступна на одноименно сайте﻿.

По информации организаторов, до 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого ребята должны изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Победители будут приглашены в Москву и 9 мая пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами. Основной тезис проекта – «От истории семьи – к истории страны».

«Благодаря конкурсу школьники со всей страны смогут лучше узнать фронтовую историю своей семьи и научиться работать с архивами, а также познакомиться с потомками однополчан своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Он позволяет детям и их родителям вместе окунуться в прошлое и не забыть те суровые годы, в которые жили их предки», – отмечает руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России».

Отметим, в прошлом году участие в конкурсе приняли около 10 тысяч ребят из разных регионов России. Организаторами конкурса выступают ООД «Бессмертный полк России» при поддержке Министерства просвещения России.