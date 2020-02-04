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В Башкирии рождаемость продолжает падать, на повышение выделят свыше 83,2 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии рождаемость продолжает падать, на повышение выделят свыше 83,2 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии рождаемость продолжает падать, на повышение будет выделено свыше 83,2 млн рублей.

Так, за 11 месяцев 2019 года в республике родилось 38 690 детей. Это на 4 720 младенцев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Тогда на свет появилось 47 010 новых жителей Башкортостана, в 2017 году

число родившихся детей было больше на 2305.

«К сожалению, по этому показателю сегодня республика на низком уровне, поэтому перед нами стоит очень важная задача – повысить рождаемость, – сказал на 4 февраля на оперативном совещании в правительстве первый вице-премьер Андрей Назаров.

По словам вице-премьера – министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленары Ивановой, согласно плану организационных мероприятий на 2020-2024 годы по дополнительным системным мерам, направленным на повышение рождаемости подразумевается направить из бюджета 83,2 млн рублей на применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), а также криоперенос эмбрионов, организовать доабортное консультирование женщин, в первую очередь, в частных клиниках. Также планируется начать бесплатное медицинское обследование молодых пар, вступающих в брак, с момента подачи заявления в органы ЗАГС.

Теги: рождаемость
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