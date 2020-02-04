На территории Башкирии прогнозируется резкое похолодание

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии, как и на всей Европейской территорию России, в ближайшие дни вновь ожидается резкая смена погоды. В регионы начнет поступать очень холодный воздух с Баренцева моря.

В первой половине недели прогнозируется мокрый снег, в отдельные дни местами до сильного.

Со вторника 5 февраля температура воздуха начнет понижаться. Ночью будет -7,-12, при прояснениях до -17 градусов, днем -4,-9 градусов.

6 февраля в северных районах ночью столбики термометров опустятся до -12,-17 градусов, днем ожидается 5,-10° градусов мороза, в южной половине региона ночью -3,-8, днем 0,-5 градусов, информирует Башгидромет.

Постепенно фон температур приблизится к характерным значениям февраля.

По данным Гидрометцентра России, к предстоящим выходным в Башкортостане температура воздуха днем понизится до -11, ночью — до -20 градусов.